Nuovo Centro di Salute Mentale ad Arezzo: interventi in corso

Da StraNotizie
La Asl Toscana Sud Est ha annunciato l’avvio dei lavori per la demolizione della palazzina ex officina situata al Parco del Pionta di Arezzo. Questo intervento, che inizierà nei prossimi giorni, ha un costo di 150.000 euro, coperto interamente dalle risorse aziendali, e comprende anche il garage adiacente e l’immobile attualmente utilizzato dal centro diurno vicino al Consultorio.

Questa operazione è un passo fondamentale per la costruzione del nuovo Centro di Salute Mentale di Arezzo, il cui completamento è previsto nei prossimi mesi. L’investimento totale per questo progetto è di 2,6 milioni di euro, di cui 2 milioni provengono da fondi ex articolo 20 e 600.000 euro sono risorse aziendali.

In aggiunta, nell’area del Parco del Pionta si stanno realizzando altri interventi significativi. Sono in corso i lavori di ristrutturazione del centro diurno Le Serre, con un investimento di 145.000 euro. Inoltre, è prevista la progettazione esecutiva dell’Hospice, con un costo di 4,5 milioni di euro, di cui 4,2 milioni da fondi ex articolo 20 e 300.000 euro come risorse aziendali. Infine, in via Laschi, si sta realizzando l’Ospedale di Comunità, finanziato con fondi PNRR per un totale di 2,8 milioni di euro.

