Nuovo centro di riabilitazione psichica a Crema

Il nuovo complesso di riabilitazione psichica e mentale dell’Azienda socio sanitaria territoriale (Asst) prenderà forma a Crema, con due palazzine destinate a questo scopo. La costruzione avrà luogo dietro l’ospedale, a breve distanza dall’eliambulanza.

Il Comune ha dato il via libera al progetto, approvando la convenzione necessaria con l’Asst. L’opera è stata finanziata dalla Regione con 4 milioni e 850mila euro. L’installazione raggrupperà diversi centri, attualmente dislocati in via Medaglie d’Oro, tra cui il Centro psicosociale, il Centro diurno ed il Centro residenziale ad alta assistenza (Cra), quest’ultimo attualmente ubicato all’ospedale.

Le due palazzine occuperanno oltre 1.600 metri quadrati. Una di esse, destinata al Cra e al Centro diurno integrato, avrà una superficie di 550 metri quadrati, mentre l’altra, che ospiterà il Centro psicosociale, si svilupperà su due piani, per un totale di 1.100 metri quadrati. Il Cra manterrà otto posti letto per i pazienti, aggiungendo un posto per i minorenni, mentre il Centro diurno potrà accogliere dieci persone.

Il progetto prevede anche un tunnel pedonale per l’accesso sicuro e una recinzione. Gli edifici saranno dotati di segnalatori luminosi per la sicurezza notturna. Le opere di urbanizzazione includono il prolungamento della strada privata collegata all’elisoccorso e la realizzazione di una barriera di protezione per la zona di atterraggio. Saranno inoltre creati parcheggi, aree verdi e reti fognarie. Il complesso avrà un totale di 38 stalli di sosta, inclusi quattro riservati ai disabili. I lavori partiranno non appena sarà ricevuta l’autorizzazione al permesso di costruire.