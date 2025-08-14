23.1 C
Roma
sabato – 16 Agosto 2025
Salute

Nuovo caso di febbre del Nilo in Sardegna, misure preventive

Da StraNotizie
Nuovo caso di febbre del Nilo in Sardegna, misure preventive

Un nuovo caso di febbre del Nilo è stato registrato in provincia di Oristano. Si tratta di un anziano residente a Villaurbana, che presenta anche altre patologie.

Questo è il terzo caso confermato in Sardegna. Il paziente è stato ricoverato presso l’ospedale Santissima Trinità di Cagliari. A causa dei sintomi, sono stati condotti esami sierologici che hanno confermato la positività al virus West Nile, identificato dal Laboratorio Analisi dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari.

Attualmente, il Dipartimento di Igiene e Prevenzione sanitaria, guidato dalla dottoressa Maria Valentina Marras, sta attuando le misure necessarie. Sono in corso indagini epidemiologiche e la zona di residenza dell’uomo è stata circoscritta. È stata anche richiesta alla Provincia, autorità competente, una disinfestazione dell’area.

Il virus West Nile si trova principalmente in uccelli selvatici e zanzare, in particolare quelle del genere Culex. Le punture di zanzara sono il principale mezzo di trasmissione all’uomo. È importante notare che la febbre del Nilo non si trasmette da persona a persona attraverso il contatto diretto. Oltre agli esseri umani, il virus può infettare anche altri mammiferi, come i cavalli, e in alcuni casi cani, gatti e conigli.

Articolo precedente
Checco Zalone conquista il mondo: successo all’estero
Articolo successivo
Como: Fabregas e la sfida tra aspettative e realtà
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.