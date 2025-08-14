Nuovo caso di febbre del Nilo in Sardegna, misure preventive

Un nuovo caso di febbre del Nilo è stato registrato in provincia di Oristano. Si tratta di un anziano residente a Villaurbana, che presenta anche altre patologie.

Questo è il terzo caso confermato in Sardegna. Il paziente è stato ricoverato presso l’ospedale Santissima Trinità di Cagliari. A causa dei sintomi, sono stati condotti esami sierologici che hanno confermato la positività al virus West Nile, identificato dal Laboratorio Analisi dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari.

Attualmente, il Dipartimento di Igiene e Prevenzione sanitaria, guidato dalla dottoressa Maria Valentina Marras, sta attuando le misure necessarie. Sono in corso indagini epidemiologiche e la zona di residenza dell’uomo è stata circoscritta. È stata anche richiesta alla Provincia, autorità competente, una disinfestazione dell’area.

Il virus West Nile si trova principalmente in uccelli selvatici e zanzare, in particolare quelle del genere Culex. Le punture di zanzara sono il principale mezzo di trasmissione all’uomo. È importante notare che la febbre del Nilo non si trasmette da persona a persona attraverso il contatto diretto. Oltre agli esseri umani, il virus può infettare anche altri mammiferi, come i cavalli, e in alcuni casi cani, gatti e conigli.