Nuovo carcere di Bolzano approvato in Parlamento

La legge sul nuovo carcere di Bolzano è stata approvata in Parlamento. L’approvazione da parte delle Camere della legge di bilancio ha comportato anche l’approvazione di una riformulazione che prevede il coinvolgimento del commissario straordinario nella realizzazione della nuova casa circondariale di Bolzano. Il commissario dovrà agire d’intesa con la Provincia autonoma di Bolzano e nei limiti delle risorse previste dal Programma, anche attraverso la modifica degli interventi dello stesso. In questo modo, il commissario potrà compiere gli atti necessari per la realizzazione della nuova struttura, in base alle rinnovate esigenze del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria. Secondo il senatore della SVP Meinhard Durnwalder, questa riformulazione costituisce la base giuridica per la realizzazione della nuova casa circondariale di Bolzano, che sostituirà l’attuale edificio di via Dante.