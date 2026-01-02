12.9 C
Roma
venerdì – 2 Gennaio 2026
Politica

Nuovo carcere di Bolzano approvato in Parlamento

Da stranotizie
Nuovo carcere di Bolzano approvato in Parlamento

La legge sul nuovo carcere di Bolzano è stata approvata in Parlamento. L’approvazione da parte delle Camere della legge di bilancio ha comportato anche l’approvazione di una riformulazione che prevede il coinvolgimento del commissario straordinario nella realizzazione della nuova casa circondariale di Bolzano. Il commissario dovrà agire d’intesa con la Provincia autonoma di Bolzano e nei limiti delle risorse previste dal Programma, anche attraverso la modifica degli interventi dello stesso. In questo modo, il commissario potrà compiere gli atti necessari per la realizzazione della nuova struttura, in base alle rinnovate esigenze del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria. Secondo il senatore della SVP Meinhard Durnwalder, questa riformulazione costituisce la base giuridica per la realizzazione della nuova casa circondariale di Bolzano, che sostituirà l’attuale edificio di via Dante.

Articolo precedente
Integratori nel ciclismo Italia
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.