Nuovo campo di calcio a Jesi: progetto e gestione pubblica

Da stranotizie
L’amministrazione comunale di Jesi si occuperà della realizzazione di un nuovo campo di calcio in erba sintetica, segnando un’importante novità rispetto al passato, quando questi lavori venivano affidati a società sportive. Questa decisione mira a garantire una gestione più trasparente e pubblica degli impianti sportivi, assicurando il rispetto delle norme di legge e la scelta di imprese qualificate.

Per questa iniziativa, sono stati stanziati 500 mila euro, e l’ufficio tecnico comunale avvierà sulla base di ciò una gara d’appalto entro l’anno per la costruzione del nuovo campo “Paolo Pirani” al Boario. L’assegnazione dei lavori alle ditte partecipanti avverrà nei primi mesi successivi, con l’obiettivo di aprire il cantiere a fine maggio, una volta conclusi i vari campionati. La realizzazione è prevista entro settembre, per essere subito disponibile all’inizio della nuova stagione sportiva.

L’intervento prevede la rimozione del manto sintetico attuale, ormai usurato, la rifinitura del sottofondo, e l’installazione della nuova copertura in erba sintetica, insieme a un impianto idraulico e canalette. Saranno aggiunte anche porte, panchine e bandierine nuove.

La futura gestione dell’impianto sarà determinata dall’amministrazione, che ricorda come attualmente i principali impianti sportivi cittadini, come il palasport Ezio Triccoli, il polisportivo Cardinaletti e lo stadio Carotti, siano gestiti da Jesi Servizi, per garantire un servizio pubblico efficiente e controllato.

