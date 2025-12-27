7.4 C
Nuovo campo da calcio per il Settimo Calcio

Il Settimo Calcio avrà presto un nuovo campo da calcio a 11 in erba sintetica presso l’impianto di via Primo Levi. Il progetto, interamente finanziato dal Comune tramite un mutuo con l’Istituto per il Credito Sportivo, costerà circa 571.664 euro e prevede un ammortamento ventennale.

Oltre a questo intervento, un altro progetto importante riguarda Rimbalzopoli, in via Galileo Ferraris, dove sorgerà un spazio polivalente dedicato ai ragazzi del quartiere grazie a un finanziamento di 200.000 euro ottenuto dal bando Sport e Salute. Il nuovo spazio sarà ispirato alle piastre dell’ex 8 Marzo.

Tra le priorità dell’amministrazione c’è anche la pista d’atletica, che dovrà essere migliorata per permettere agli atleti di ottenere risultati migliori. Il piano A prevede il rifacimento della pista Sisport, mentre in alternativa è allo studio la possibilità di un nuovo impianto tramite un bando pubblico. La realizzazione dipenderà da una compartecipazione pubblico-privato, visto che l’attuale pista è di proprietà privata.

Con questi interventi, l’amministrazione punta a migliorare non solo le strutture sportive per il Settimo Calcio, ma anche gli spazi a disposizione di ragazzi e atleti, valorizzando lo sport come elemento centrale della comunità.

