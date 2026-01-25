9.5 C
Nuovo BTp short term Italia

Da stranotizie
Immagine del sito StraNotizie.it

Il Tesoro ha annunciato una nuova asta per l’emissione di un nuovo BTp short term e due BTp indicizzati all’inflazione Eurostat, con l’obiettivo di raccogliere fino a 5 miliardi di euro. Il nuovo BTp short term avrà una durata di 25 mesi, con scadenza il 28 febbraio 2028, e staccherà cedola ogni 6 mesi con un tasso fisso annuale del 2,20%.

La prima cedola sarà pagata già a fine febbraio e sarà pari allo 0,179348% del capitale nominale posseduto, ovvero 1,79 euro per ogni lotto minimo di 1.000 euro. Al netto dell’imposta del 12,50%, l’accredito effettivo sul conto deposito titoli sarà di 1,57 euro. Le cedole successive saranno pagate ogni 6 mesi e saranno pari all’1,10% del capitale nominale.

Il nuovo BTp short term sarà emesso attorno alla pari e offrirà un rendimento alla scadenza simile al tasso cedolare del 2,20%. Al netto dell’imposta, il rendimento sarà di circa l’1,92-3%, che non è molto, ma è un investimento di breve periodo. Le alternative, come i conti deposito delle banche, offrono tassi altrettanto bassi e scontano una maggiore imposizione.

Rispetto all’ultimo dato disponibile sull’inflazione, il nuovo BTp short term riuscirebbe a garantire un rendimento netto reale positivo. Tuttavia, le condizioni macroeconomiche potrebbero mutare repentinamente e già con un’inflazione italiana salita al target del 2% fissato dalla Banca Centrale Europea, il rendimento netto reale risulterebbe leggermente negativo. Il nuovo BTp short term è quindi un titolo per non tenere la liquidità ferma e non per cercare di lucrare.

