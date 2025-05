Nuovo BTP Italia: come investire e guadagnare dall’inflazione

Dal 27 al 30 maggio 2025 sarà possibile sottoscrivere il nuovo BTP Italia, titolo di Stato indicizzato all’inflazione, che tornerà sul mercato dopo oltre due anni. Questo strumento avrà una durata di 7 anni e scadenza il 4 giugno 2032. Gli investitori che acquisteranno il titolo durante la fase iniziale e lo manterranno fino alla scadenza riceveranno un premio fedeltà dell’1%. Il tasso reale minimo sarà comunicato il 26 maggio.

Il BTP Italia è progettato per proteggere i risparmiatori dall’inflazione italiana, offrendo cedole semestrali calcolate su un tasso reale fisso maggiorato. Al termine del periodo di investimento, il capitale sarà restituito rivalutato. Inoltre, le cedole sono tassate al 12,5%, un vantaggio rispetto ad altri strumenti di investimento.

Il collocamento del BTP Italia si articolerà in due fasi: la prima, dal 27 al 29 maggio, sarà riservata ai risparmiatori privati, mentre il 30 maggio sarà aperto anche agli investitori istituzionali. Gli acquisti possono avvenire tramite home banking o direttamente presso banche e uffici postali.

Questa nuova emissione arriva in un contesto positivo per il debito italiano, con Moody’s che ha migliorato l’outlook del Paese da "stabile" a "positivo", grazie alla solidità dei conti pubblici e del sistema bancario, favorendo così la fiducia dei piccoli risparmiatori. La convenienza del BTP Italia dipenderà dal tasso reale garantito, in un momento in cui i conti deposito offrono rendimenti medi del 3,3% lordo.

Fonte: www.virgilio.it