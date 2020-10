Si è conclusa una nottata di sbarchi a Lampedusa dove, fra la mezzanotte e l’alba, sono arrivati undici barchini per un totale di 219 migranti. Le imbarcazioni, che avevano a bordo da un minimo di 11 ad un massimo di 81 stranieri, sono state soccorse dalle motovedette della Capitaneria di porto e della Guardia di finanza. Sono così 665 i migranti ospiti dell’hotspot di Lampedusa. Dopo i complessivi 26 sbarchi nell’arco di circa 30 ore, la struttura di prima accoglienza – che era vuota da giorni causa mal tempo – è di nuovo sovraffollata. Davanti all’isola, in rada, è presente la nave quarantena Snav Adriatico e nelle prossime ore dovrebbe arrivare anche l’Azzurra che si trova davanti ad Augusta. Tutti i migranti, dopo l’ingresso nell’hotspot, vengono sottoposti a tampone rinofaringeo anti-Covid. Man mano che arriveranno gli esiti dei test, si potrà procedere al loro imbarco sulla nave quarantena, stabilendo se dovranno andare nell’area dedicata ai contagiati oppure nelle cabine dove ci sono i negativi.

Le reazioni politiche

Pronta la reazione di Matteo Salvini all’impennata di ospiti: “Più di 15 sbarchi e 433 arrivi nelle ultime ore: è l’ennesimo fallimento di un governo incapace che parla di umanità ma dimentica la morte di un minorenne che era a bordo di una nave quarantena. Con le modifiche ai Decreti sicurezza sarà sempre peggio: festeggiano scafisti e professionisti dell’accoglienza, alla faccia di tutti gli italiani e dei veri profughi. Questo governo è minoranza nel Paese, ha aumentato sbarchi e morti in mare e mette in pericolo l’Italia”.

Ma il ministro dell’interno Luciana Lamorgese, ospite in una trasmissione domenicale ha commentato: “Abbiamo mandato i militari in Sicilia non per il covid ma perché gli arrivi erano tanti e per i controlli necessari abbiamo inviato un numero alto di militari. Nelle strutture di prima accoglienza, dove sono presenti oggi 56mila persone, i casi positivi sono pari al 2,17%. Sicuramente questo è un ambito dove noi poniamo l’attenzione tanto è vero che facciamo tamponi quando arrivano” però “se vogliamo dirla tutta, questi numeri non sono preoccupanti in relazione ai numeri generali che ci sono sul territorio. Non è che il covid lo portano i migranti”.