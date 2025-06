Nuovo bonus da 480 euro per madri lavoratrici nel 2025

Il bonus per le madri lavoratrici con due o più figli a carico subisce delle modifiche. Invece di essere una decontribuzione, come previsto nella Legge di bilancio, sarà un bonus di 480 euro, erogato in un’unica soluzione a dicembre. La notizia è stata annunciata dalla ministra del Lavoro, Marina Calderone, che ha anche comunicato un aumento del plafond di risorse da 300 milioni a 480 milioni di euro nel Dl Economia.

Il nuovo contributo di 40 euro al mese per 12 mesi sarà quindi corrisposto a dicembre e sarà interamente esente da prelievo previdenziale e contributivo. Cambia anche la modalità di richiesta: le madri non dovranno più comunicare con il datore di lavoro, ma presentare domanda all’Inps. La soglia di 40.000 euro di Isee per accedere al bonus resta invariata.

Il bonus è disponibile per tutte le lavoratrici, escluse quelle con rapporti di lavoro domestici, che abbiano figli fino a 10 anni. Potranno richiederlo madri con due figli a carico, lavoratrici a tempo determinato, autonome o professioniste. Le madri con tre o più figli e contratto a tempo indeterminato continueranno a beneficiare di un’esenzione dei contributi previdenziali fino a 3.000 euro annuali, misura in vigore fino alla fine del prossimo anno.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: tg24.sky.it