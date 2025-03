Nuovo blackout a Cuba: migliaia di persone senza elettricità per ore

Un nuovo blackout ha colpito Cuba, lasciando migliaia di cittadini senza elettricità per diverse ore. Le autorità locali hanno comunicato che sono in corso le operazioni di ripristino dell’energia elettrica, ma molte persone continuano a subire disagi a causa della mancanza di corrente. Questo episodio si aggiunge a una serie di interruzioni che hanno colpito il paese, creando tensione tra la popolazione, già provata da altre difficoltà. La situazione evidenzia le problematiche infrastrutturali che affliggono Cuba. Le autorità si impegnano a risolvere la crisi, ma la tempistica per il ripristino completo rimane incerta.