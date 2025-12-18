Nuovo bar a Gosaldo

A Gosaldo, in provincia di Belluno, la maestra d’asilo Luigia Marcon, di 42 anni, aprirà un nuovo bar in piazza. Il locale, di 133 metri quadri, con circa 40 posti a sedere al piano terra dell’ex municipio, è stato assegnato dopo un tentativo andato deserto nel mese di novembre scorso. Il bar è completamente arredato e il prezzo dell’affitto è di soli 250 euro al mese. L’intero edificio dell’ex municipio è stato recentemente ristrutturato grazie a investimenti pubblici per 650mila euro.

Il paese di Gosaldo è stato colpito dallo spopolamento e dalla carenza di servizi, con molte case chiuse e una popolazione di soli 500 residenti dislocati su un vasto territorio di 55 frazioni. Ci sono anche 200 seconde case, ma sono aperte solo pochi giorni all’anno. Nonostante ciò, il paese ospita una piccola stazione sciistica, Forcella Aurine, e alcuni negozi, con un ritmo di vita che scorre a ritmo lento. Il nuovo bar in piazza rappresenterà un nuovo punto di ritrovo per la comunità locale.