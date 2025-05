Nuovo Attacco Hacker a Gmail: Rischi per la Doppia Autenticazione

Un gruppo di truffatori ha preso di mira Gmail, cercando di bypassare i sistemi di sicurezza di Google. L’attacco, emerso su Reddit, coinvolge un tentativo di phishing in cui il truffatore si finge un operatore dell’assistenza clienti e richiede dati personali per “verificare” l’account dell’utente.

La truffa mira principalmente a ottenere informazioni per aggirare il sistema di verifica a due fattori. Sebbene gli account sotto attacco siano pochi, Google ha confermato la situazione e ha rassicurato gli utenti che non ci sono evidenze di un attacco su vasta scala.

Un portavoce di Google ha dichiarato che sono stati rafforzati i sistemi di difesa contro tali abusi e che gli account coinvolti in queste truffe sono stati sospesi. Google ha anche sottolineato che non contatterà mai gli utenti per richiedere informazioni sensibili o per risolvere problemi legati all’account.

Per proteggere il proprio account Gmail, gli utenti possono accedere a accounts.google.com, andare nella sezione Sicurezza e attivare diverse misure di protezione. Ciò include la modifica della password, l’attivazione della verifica in due passaggi e il controllo dei dispositivi su cui l’account è stato utilizzato. In caso di accessi sospetti, è consigliabile disconnettere i dispositivi non riconosciuti.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: tecnologia.libero.it