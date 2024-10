Nuovo appuntamento per i tifosi di Napoli e Molfetta

Angelina Mango, cantante emergente della musica italiana e vincitrice dell’ultimo Festival di Sanremo, ha annunciato il rinvio dei suoi concerti a causa di una malattia improvvisa. Dopo un concerto di successo presso la Casa della Musica di Napoli, ha dovuto posticipare gli eventi programmati per oggi e domani. I numerosi fan, che attendevano con entusiasmo di ascoltarla dal vivo, sono stati sorpresi dalla notizia.

I concerti di Napoli e Molfetta sono stati ufficialmente riprogrammati. Il concerto di Napoli si terrà il 18 novembre 2024, mentre quello di Molfetta il 19 novembre 2024. I biglietti già acquistati rimarranno validi, consentendo ai fan di non perdere l’opportunità di partecipare a questi eventi attesi. L’artista ha spiegato le motivazioni del rinvio, invitando i possessori di biglietti a mantenere la calma e prepararsi a una straordinaria esperienza musicale.

La causa del rinvio è attribuita a una rinofaringite acuta, un’infezione delle vie respiratorie superiori che provoca sintomi fastidiosi, rendendo difficile esibirsi. Angelina ha espresso la sua mortificazione per dover deludere i fan e ha sottolineato l’importanza di ascoltare il proprio corpo e il consiglio del suo team. Tornando a casa per concentrarsi sulla sua salute, ha ribadito la necessità di essere in forma per affrontare le future esibizioni. L’artista ha rassicurato i sostenitori, dichiarando che tornerà sul palco con rinnovato entusiasmo.

Durante il recente concerto, Mango ha ricevuto una calorosa accoglienza dai napoletani, un momento indimenticabile per lei. Ha espresso la sua gratitudine attraverso un messaggio su Instagram, evidenziando l’affetto ricevuto dai suoi fan. Questo rapporto profondo, basato sulla passione per la musica, si riflette nella sua dedizione e nella promessa di tornare più forte.

Con l’aggiunta delle nuove date, i fan possono attender una performance in cui Angelina Mango presenterà la sua musica e la sua voce. Malgrado l’imprevisto, il suo spirito rimane forte e la sua dedizione alla musica è evidente, promettendo momenti emozionanti in futuro.