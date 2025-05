Nuovo amore per la showgirl svizzera

Michelle Hunziker sembra aver avviato una nuova relazione con Stefano Rosso, imprenditore e figlio del fondatore di Diesel, dopo la separazione da Tomaso Trussardi nel 2022. La conduttrice e showgirl è al centro dell’attenzione per la sua vita privata, con molti fan che seguono con interesse questo possibile capitolo della sua esistenza.

Attualmente, Hunziker conduce “Striscia La Notizia” insieme a Gerry Scotti, un programma di satira che intrattiene il pubblico italiano da oltre vent’anni grazie alla loro interazione. Oltre a questo impegno, ha annunciato la sua partecipazione come conduttrice alla semifinale dell’Eurovision Song Contest in Svizzera, a Basilea. Tuttavia, la sua presenza in televisione italiana potrebbe essere limitata da incompatibilità lavorative con Mediaset. Ci sono comunque possibilità che Hunziker possa condurre la finale, ma ciò dipende da sviluppi futuri.

La relazione con Stefano Rosso è stata avvalorata da recenti avvistamenti. I due sono stati visti insieme a Rania, la figlia di Stefano, nata da una precedente relazione. Le foto pubblicate da “Diva e Donna” mostrano una evidente affinità tra Hunziker e Rosso, suggerendo che la loro connessione potrebbe essere più profonda di un semplice rapporto di amicizia.

L’interesse dei media e dei fan verso questa nuova storia è palpabile, e molti si chiedono se questa relazione possa avere un futuro duraturo. Sebbene non ci siano conferme ufficiali sulla natura del loro legame, è chiaro che entrambi si stanno frequentando e che questa evoluzione potrebbe rappresentare un nuovo inizio per Michelle Hunziker dopo un periodo di incertezze.