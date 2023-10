Nuovo amore per Alessandro Basciano? L’ex gieffino paparazzato in compagnia di una donna misteriosa

Nelle scorse ore sono emersi nuovi retroscena sui due ex concorrenti del GF Vip: cosa è stato scoperto

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono senza ombra di dubbio due personaggi molto chiacchierati nelle ultime settimane. Stando alle indiscrezioni, pare che i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip stiano affrontando un periodo di crisi profonda. Nonostante la coppia non si sia ancora esposta sui rumors circolanti sul loro conto, le notizie stanno diventando sempre più insistenti.

Nelle ultime ore un nuovo gossip ha travolto la coppia Sophie Codegoni-Alessandro Basciano. Si vocifera infatti che la storia d’amore tra i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip sia naufragata per via di un tradimento. Al momento c’è da dire che si tratta solamente di voci, ma la notizia sta diventando sempre più insistente.

Alessandro Basciano pizzicato in compagnia di una ragazza: di chi si tratta

Nelle scorse ore Alessandro Basciano si è reso protagonista di alcuni scatti che stanno facendo il giro del web. Nel dettaglio, l’ex gieffino è stato pizzicato in aeroporto in compagnia di una ragazza bionda di cui, però, non si conosce l’identità.

Ora capisco anche perche lei si sta facendo la sua vita normale bella contenta. Ne ha piene le ragioni dopo lo schifo che ha fatto basciano con quella donna. #basciagoni pic.twitter.com/tfBGHhMEzU — Cesara Cattivamici 😈 (@Genepi32) October 1, 2023

Le immagini in questione sono state accompagnate dalla rivelazione del motivo per cui Sophie e Alessandro avrebbero deciso di mettere la parola fine alla relazione:

Ecco svelato il motivo della crisi dei #basciagoni. 2 giorni fa c’era Alessandro a Ibizia con questa ragazza bionda nella lounge dell’aeroporto, avevano atteggiamenti molto intimi. Si dice in giro che lei lo abbia lasciato perché ha trovato chat con tante donne.

Questo è uno dei tanti messaggi che è possibile leggere sui social su Sophie Codegoni e Alessandro Basciano:

Ora capisco anche perché lei si sta facendo la sua vita normale bella contenta. Ne ha piene le ragioni dopo lo schifo che ha fatto Basciano con quella donna.

Nonostante le indiscrezioni emerse, la coppia continua a rimanere in silenzio e a non commentare quanto sta succedendo.