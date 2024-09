Nuovo amore a luci spente per Chiara Ferragni: “Tra loro c’è una cosa seria”

Chiara Ferragni ha recentemente deciso di prendere le distanze dai diss di Fedez e Tony Effe, due rapper che l’hanno nominata in diverse canzoni. L’influencer ha manifestato il desiderio di non essere coinvolta nelle controversie legate al suo ex marito e al suo nemico, affermando di voler rimanere lontana dal gossip e dai riflettori. Nonostante ciò, sembra che la sua vita sentimentale stia proseguendo a gonfie vele con il nuovo amore, Silvio Campara, un noto imprenditore che ha chiuso definitivamente il suo matrimonio.

La relazione tra Chiara e Silvio sembra esserci molto solida, tanto che giovedì scorso hanno festeggiato il cinquantesimo compleanno di lui in un ristorante di Milano con una cena romantica. Queste indiscrezioni sono state rivelate da Gabriele Parpiglia durante il programma di RTL 102,5 condotto da Francesco Fredella, dove ha affermato che la coppia ha trascorso una serata intima segno di un legame forte e profondo.

Parpiglia ha aggiunto che la loro relazione è caratterizzata da un approccio “a luci spente”, lontano dalla pubblicità e dagli echi del gossip. Ha descritto il loro legame come “serissimo” e costruito gradualmente, un “rapporto di progettualità” in cui entrambi stanno investendo tempo e impegno. L’influencer e l’imprenditore si stanno costruendo una vita insieme in modo sano e lento, il che sembra essere un approccio maturo e responsabile.

Parpiglia ha concluso la sua dichiarazione dicendo che ci potrebbero essere state alcune foto della cena, ma che la privacy della coppia è stata rispettata, mantenendo la loro storia lontana dai riflettori. Questo evidente desiderio di riservatezza da parte di Chiara Ferragni è un segnale di quanto lei stia cercando di vivere la sua vita personale senza il costante intrusione del pubblico e dei media. È chiaro che, sebbene voglia restare fuori dal gossip, la sua nuova relazione con Silvio Campara sta evolvendo in qualcosa di importante e significativo.