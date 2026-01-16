Nuovo ambasciatore italiano in Turchia

Il Governo italiano ha ufficializzato un importante avvicendamento nelle sedi diplomatiche internazionali, designando Giuseppe Manzo come nuovo Ambasciatore d’Italia ad Ankara. Questa nomina porta un figlio della terra di Capri alla guida di una delle rappresentanze più strategiche per la politica estera nazionale nel Mediterraneo.

Manzo vanta un curriculum di assoluto rilievo, avendo servito nelle sedi di Tirana, Washington e New York, presso la Rappresentanza Permanente all’ONU, e ricoperto il ruolo di capo del Servizio Stampa e portavoce del Ministero degli Affari Esteri a Roma. La sua esperienza come Ambasciatore lo ha già visto protagonista in contesti complessi e di primo piano.

L’ambasciatore Manzo subentra ad Ankara a Giorgio Marrapodi, che si sposta a New York per assumere la guida della Rappresentanza Permanente italiana presso le Nazioni Unite. Questo “giro di poltrone” conferma la fiducia del Governo in diplomatici di lungo corso per posizioni di massima rilevanza geopolitica. In vista della partenza per la Turchia, Giuseppe Manzo ha già avviato a Roma una fitta agenda di consultazioni con i principali stakeholders del sistema Paese, tra cui l’OICE, l’Associazione delle società di ingegneria e consulenza, per rafforzare non solo i legami politici, ma anche le sinergie economiche e professionali tra Italia e Turchia.