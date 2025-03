Nuovo Amazon Kindle Scribe (32 GB) | Schermo rinnovato con bordi uniformi e funzionalità di scrittura nei libri | Penna premium inclusa | Grigio tungsteno

449,99€ - 84,00 €

(as of Mar 28, 2025 20:40:32 UTC – Details )

Prezzo:







Nuovo Kindle Scribe: Kindle e taccuino, tutto in uno. Schermo ridisegnato con bordi bianchi uniformi e penna premium ottimizzata, per un’esperienza ancora più simile alla carta.

Quando ti viene l’ispirazione scrivi direttamente sui libri: inizia a scrivere sulla pagina del libro e grazie alla funzionalità Active Canvas si creerà uno spazio per le note. Espandi i margini per aggiungere altre note, comprimili per vedere la pagina originale.

Con taccuino integrato: utilizza un unico dispositivo per prendere appunti durante le riunioni, creare elenchi di cose da fare e scrivere i tuoi pensieri. Converti le note scritte a mano in testo inviale via e-mail a te o ai tuoi contatti.

Leggi e scrivi con qualsiasi luce: lo schermo da 10,2’’ antiriflesso, 300 ppi, con illuminazione frontale, ti permette di leggere e scrivere in qualsiasi momento e con qualsiasi luce, in casa o all’aperto.

Nessuna distrazione: grazie al design del dispositivo, puoi concentrarti sulla lettura, la scrittura e la revisione dei documenti. Niente notifiche o social media per distrarti.

Penna premium inclusa: non c’è bisogno di caricarla o configurarla, basta prendere la penna e iniziare a scrivere. Con un design ottimizzato, un pulsante di scelta rapida e una gomma morbida e liscia, è ideale per un’esperienza di scrittura perfetta.