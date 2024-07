Nuovo Amazon Echo Spot (modello 2024) – sveglia intelligente con audio di qualità e Alexa – nero

by

TI PRESENTIAMO IL NUOVO ECHO SPOT: un’elegante sveglia intelligente con Alexa e un suono potente. Ideale per svegliarsi, rilassarsi e molto altro.

SVEGLIA INTELLIGENTE PERSONALIZZABILE: guarda l’ora, il meteo, i titoli delle canzoni a colpo d’occhio, controlla i dispositivi per Casa Intelligente e molto altro. Inoltre, puoi personalizzare lo schermo selezionando lo stile e il colore dell’orologio.

SUONO POTENTE E DINAMICO: goditi un suono ricco, con voci nitide e bassi profondi. Prova a chiedere ad Alexa di riprodurre musica, podcast e audiolibri dai tuoi servizi di streaming preferiti, come Amazon Music, Apple Music, Spotify e altri. Visualizza il titolo del brano e tocca lo schermo per controllare la riproduzione.

INIZIA LA TUA GIORNATA IN TRANQUILLITÀ: imposta una routine con Alexa per svegliarti dolcemente con la musica e le luci soffuse. Controlla l’ora e i tuoi promemoria a colpo d’occhio o chiedi ad Alexa le previsioni del tempo.

LA TUA CASA GESTITA IN TUTTA COMODITÀ: controlla i dispositivi per Casa Intelligente compatibili. Chiedi ad Alexa di accendere le luci o tocca lo schermo per regolare la luminosità.

PROGETTATO PER TUTELARE LA TUA PRIVACY: Echo Spot è stato realizzato con diversi elementi per la protezione e il controllo della privacy, tra cui un apposito pulsante per disattivare i microfoni.

PROGETTATO NEL RISPETTO DELLA SOSTENIBILITÀ: questo dispositivo è realizzato con il 36% di materiali riciclati.