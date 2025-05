Nuovo album Suede ‘Antidepressants’: guarda il video!

**"Antidepressants" è il titolo del decimo album in studio dei Suede, in uscita il 5 settembre 2025 via BMG. Dopo il successo di "Autofiction" nel 2022, la band ha suonato di fronte a pubblici numerosi in oltre 14 paesi. Il primo singolo dall’album, "Disintegrate", è stato pubblicato il 19 maggio, accompagnato da un videoclip diretto da Chris Turner. Il video, girato in bianco e nero, evidenzia l’aspetto grezzo delle esibizioni del gruppo, con effetti visivi intensi.

Brett Anderson ha descritto "Antidepressants" come un album post-punk che esamina le tensioni della vita moderna, quali paranoia e ansia. Inizialmente concepito come colonna sonora per un’opera di performance art, il progetto ha subito un cambio di direzione ispirato dall’esperienza dei tour di "Autofiction". L’album è stato registrato dal vivo con il produttore Ed Buller, che collabora con i Suede dai tempi del loro esordio nel 1992.

In questo lavoro, la band affronta temi personali, come dimostra il singolo "Disintegrate", che esplora la mortalità in forma anthemica. Inoltre, è stato rilasciato un video live della title track, girato all’Alexandra Palace.

Per celebrare l’uscita dell’album, i Suede terranno la residency "Suede Takeover" al Southbank Centre di Londra dal 13 al 19 settembre, con concerti innovativi che includeranno brani classici e nuovi, e si concluderanno con un evento orchestrale alla Queen Elizabeth Hall.

La tracklist di "Antidepressants" include 11 brani, tra cui "Dancing With The Europeans," "SweetKid" e "Life Is Endless, Life Is A Moment."**

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.newsic.it