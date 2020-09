View this post on Instagram

È tempo di novità, carissimi amici!!! Domani uscirà in radio il mio nuovo singolo “Fammi volare”, ma voi potrete vedere il video ed ascoltare il brano già oggi alle 14 su YouTube a questo link: http://bit.ly/fammivolare Cliccate sulla campanella e attivate il promemoria! Per essere proprio sicuri di ricordarvi tutto, segnatevi sul calendario queste due date: 22 e 25 settembre. Iniziamo dal 25. Dovete infatti sapere che durante tutto il periodo del lockdown mi sono dedicato a comporre, e siccome avevo già pensato, stanti anche le vostre molte richieste, di realizzare un disco dal vivo dal mio tour “Inseguendo la mia musica”, mi è sembrato logico lavorare pure a degli inediti. Un “semplice” doppio live, per le mie abitudini, mi sembrava infatti mancasse di qualcosa! Così, quando l’ispirazione di “Rinascerò rinascerai” ha smosso qualcosa di forte in me, e sono nate subito dopo quel brano altre quattro composizioni inedite, ho deciso di farne canzoni da unire al disco dal vivo. Per tre di esse mi sono affidato alla penna dell’amico Stefano D’Orazio, e per la quarta alla bravura di Maria Francesca Polli. Così il 25 settembre vedrà la luce un nuovo mio album, addirittura triplo su CD e quadruplo in vinile!!! Il progetto contiene il live “Inseguendo la mia musica” su due Compact Disc e tre Long Playing, e in abbinata un disco intitolato “Rinascerò rinascerai”, con quel brano e gli altri quattro inediti, come terzo CD, o quarto LP. Ora non vedo l’ora che il disco esca e che voi mi mandiate i vostri commenti da leggere: per il Roby Facchinetti di questo momento storico, credetemi, questo live con inediti è un progetto decisivo, artisticamente molto sentito. Ma non è l’unico!!! Infatti, vi avevo anticipato di segnarvi anche il 22 settembre. Perché ho scritto un romanzo. E questo romanzo, edito da Sperling & Kupfer, uscirà appunto il 22, ma già preordinabile da adesso su tutti gli store online. Il libro si intitola “Katy per sempre”: e vi confesso che è pronto da un po’, anzi, doveva uscire in primavera, prima del lockdown. Però ora finalmente potrò raccontarvelo, e voi potrete leggerlo. (Continua sulla pagina Facebook)