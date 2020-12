Modà, Buona fortuna: il nuovo album della band milanese sarà registrato nel 2021. Lo ha annunciato il gruppo a Natale.

Grandi notizie per i fan dei Modà. Proprio nel giorno di Natale, la band milanese ha voluto fare il regalo più grande ai fan, annunciando l’arrivo di un nuovo album nel 2021. Approfittando di un video per fare gli auguri di un sereno Natale a tutti, i ragazzi milanesi, attraverso la voce del leader Kekko Silvestre, hanno annunciato il prossimo ingresso in sala d’incisione per dar vita al nuovo disco, Buona fortuna. Ecco tutto quello che sappiamo su questo lavoro.

Modà: il nuovo album Buona fortuna

Un annuncio bomba da parte di Kekko e compagni: un nuovo album è in arrivo nel 2021. Con la speranza che il prossimo anno possa essere migliore di quello che sta per terminare, Silvestre ha voluto fare un grande regalo a tutti i propri fan.

Kekko Silvestre dei Modà

Buona fortuna dovrebbe dunque uscire a due anni di distanza da Testa o croce, l’album del 2019 che avrebbe dovuto essere presentato attraverso un tour slittato causa Covid. L’album è tra l’altro uscito nuovamente in questo 2020 in edizione deluxe.

Modà: il nuovo album nel 2021

Il disco della band milanese sarà l’ottavo in studio della loro carriera. Il titolo non può che richiamare alla memoria il momento che stiamo tutti vivendo. Sarà dunque un disco pieno di speranza, che non dimenticherà però le difficoltà che abbiamo dovuto vivere negli ultimi mesi, e che stiamo vivendo ancora oggi.

Insomma, non poteva esserci regalo di Natale più bello da parte del gruppo di Kekko Silvestre. Un regalo che si spera possa presto essere presentato anche dal vivo, per una nuova serie di concerti più attesa che mai da tutti i romantici che amano la musica del gruppo milanese. Di seguito il video di Cuore di cemento: