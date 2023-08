Nuovo album in arrivo per Britney Spears: “Sta lavorando con grandi artisti”

Periodo decisamente movimentato per Britney Spears, che dopo l’annuncio del libro, il nuovo accordo con l’ex marito (che si è trasferito alle Hawaii con i figli), l’uscita del singolo di Will.i.am si è anche trovata ad affrontare il divorzio da Sam Asghari. Miss American Dream però non ha messo da parte la carriera e infatti oltre al libro The Woman in Me, entro fine anno pare che pubblicherà un nuovo album. Questo almeno è quello che Page Six ha riportato dopo aver parlato con più fonti vicine alla cantante di Hold it Against Me.

Nuovo album per Britney Spears.

“Britney Spears sta pianificando di registrare un nuovo album dopo il suo divorzio da Sam Asghari, questo è quello che ci hanno confermato più fonti. Alcuni autori sono già al lavoro al progetto. “Lei sta ricevendo diverse canzoni da alcuni grandi artisti”, ci rivela in esclusiva un insider vicino alla principessa del pop. La Spears è “concentrata” sul suo attesissimo libro, “The Woman in Me”, che uscirà nei negozi il 24 ottobre, una seconda fonte aggiunge: “Idealmente, le piacerebbe fare un disco e una canzone per l’uscita del libro”. Tutto questo dovrebbe concretizzarsi entro la fine di quest’anno”.

Anche Extra ha rivelato che la principessa del pop pubblicherà un altro disco: “Britney Spears è occupata con il divorzio da Sam Asghari, ma sta anche lavorando a un accordo per il suo comeback discografico. “Extra” ha saputo che la Spears sta lavorando per mettere insieme un accordo con la Sony per quello che potrebbe essere un epico disco di ritorno. Una fonte vicina alla popstar ci ha rivelato la notizia mentre il divorzio di Britney fa parlare ovunque“.

Per il suo decimo disco di inediti Britney pare abbia lavorato insieme a Danja, Caleb Stone e gli Stargate. E adesso tutti a pregare che sia un gioiellino come Blackout…