nuovo album e tour 2024

Annalisa annuncia il suo primo tour nei palasport nel 2024 e il suo nuovo album: svelate le date e il titolo.

Fermi tutti: sta per arrivare un vortice, e si chiama Annalisa. La cantante simbolo di questo 2023, la regina delle hit di questa annata nella musica italiana, e non solo di quelle estive, ha deciso di innestare una marcia in più nella sua carriera e di raccogliere nel 2024 i frutti di una semina che dura da anni. Sta per arrivare infatti un nuovo album, accompagnato da un tour nei palasport. O meglio, dal suo primo tour nei palazzetti. E non è certo un risultato di poco conto. Scopriamo insieme tutti i dettagli sui nuovi progetti dell’artista ligure.

Nuovo album per Annalisa: E poi siamo finiti nel vortice

Dopo i successi, clamorosi e virali, di Bellissima e Mon Amour, e mentre la sua Disco Paradise con Fedez e gli Articolo 31 è in ascesa inarrestabile nelle radio e sulle piattaforme streaming, Nali ha deciso di regalare ai suoi fan la notizia più attesa: sta per arrivare un nuovo album. Un disco che, chissà, magari potrebbe proiettarla anche verso un nuovo Sanremo da protagonista. E non come conduttrice, ma in gara.

Annalisa

Mancano ovviamente moltissimi dettagli, ma sappiamo che nell’autunno del 2023 uscirà il suo nuovo album di inediti, l’ottavo della sua carriera, probabilmente nei giorni in cui farà il suo debutto in un palasport, con l’appuntamento del 4 novembre al Mediolanum Forum di Assago. Il titolo? E poi siamo finiti nel vortice.

Di seguito il post con l’annuncio della cantante:

Il primo tour nei palasport di Annalisa

Un nuovo album, un possibile ritorno a Sanremo. E poi? Ovviamente un nuovo tour. Il primo tour nei palasport per l’artista ex protagonista di Amici. Dopo aver rotto il ghiaccio con il live al Forum, Nali è infatti pronta a partire per uno straordinario tour nei palazzetti di tutta Italia, il primo della sua carriera in rapidissima ascesa.

Queste tutte le date finora inserite nel calendario della prossima primavera:

– 6 aprile al Mandela Forum di Firenze

– 10 aprile al Mediolanum Forum di Assago (Milano)

– 12 aprile al Palaflorio di Bari

– 13 aprile al Palapartenope di Napoli

– 19 aprile al Gran Teatro Geox di Padova

– 21 aprile al Palazzo dello Sport di Roma

I biglietti di Tutti nel vortice sono in vendita sul circuito TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati.