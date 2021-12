Eros Ramazzotti sarà protagonista del 2022 con un nuovo album e un nuovo tour: l’annuncio su Instagram.

Il 2021 è ormai alle spalle. Il momento di guardare avanti è arrivato. Il 2022 sarà un anno ricco di grandi ritorni per quanto riguarda i big della musica italiana. Tornerà infatti Laura Pausini, molto probabilmente con un nuovo album. E tornerà di certo anche Eros Ramazzotti, pronto a riprendersi la testa delle classifiche. Lo ha annunciato lo stesso cantautore romano attraverso un post pubblicato su Instagram nei giorni delle festività natalizie.

Eros Ramazzotti

Eros Ramazzotti torna nel 2022

Una clip di pochi secondi è bastata per riaccendere l’Eros-mania. Ramazzotti è pronto a tornare, per diventare il grande protagonista, se non il mattatore, dell’anno che verrà. All’interno del video c’è anche una sua autocitazione. L’artista riprendere alcuni versi della sua Se bastasse una canzone per dare appuntamento ai fan: “Dedicato a tutti quelli che stanno aspettando, dedicato a tutti quelli che rimangono dei sognatori, per questo sempre più da soli“. Un messaggio che termina con una promessa a chi lo ha atteso a lungo, con pazienza: “Finalmente torneremo insieme“.

Di seguito il video:

Nuovo album e nuovo tour per Eros Ramazzotti

Il cantautore romano già da diversi mesi ha fatto capire di essere pronto a lanciare un nuovo album. Poche settimane fa aveva anche spoilerato la possibile tracklist, facendo intendere che all’interno del disco ci saranno brani pop-rock, ma anche alcune aperture latineggianti, oltre che le immancabili ballate.

Con il nuovo album ci sarà anche un nuovo tour per il cantautore romano. Probabilmente un tour non limitato all’Italia, ma mondiale (Covid permettendo). Vale la pena ricordare che nel suo ultimo World Tour per il disco Vita ce n’è l’artista si è esibito praticamente ovunque in Europa, ma anche in Sudamerica, negli Stati Uniti e in Canada, toccando anche paesi a volte messi in secondo piano come la Macedonia del Nord, Cipro, Guatemala ed El Salvador.