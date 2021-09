ABBA, Voyage: tutti i dettagli sul progetto della band svedese, che torna nella musica attivamente dopo quasi 40 anni.

Li abbiamo aspettati per quasi 40 anni. Ne è valsa la pena? Lo scopriremo tra pochissimo. La cosa certa è una: gli ABBA sono tornati. Agnetha, Anna-Frid, Bjorn e Benny si sono riuniti per incidere in studio nuova musica per un nuovo straordinario progetto intitolato Voyage. Un progetto che non si può ridurre solo a un nuovo album, in uscita a novembre, ma che ha forse come proprio fulcro uno spettacolo straordinario al debutto a Londra nella prossima primavera. Uno show unico, che fonde digitale e live e che prenderà vita in un palazzetto costruito appositamente.

ABBA Voyage: tutto sul nuovo album

Il progetto Voyage è stato annunciato e presentato in diretta su YouTube dai quattro artisti davanti a un pubblico online di oltre 230mila persone. Nell’occasione, sono intervenuti anche molti fan, alcuni molto famosi, come Kylie Minogue. Già presentate due nuove canzoni, che faranno parte della tracklist dell’album: I Still Have Faith in You e Don’t Shut Me Down. La prima è una ballad che riflette sulle emozioni dei membri del gruppo, ripensando alla loro storia. La seconda è invece una canzone più movimentata.

L’album è in uscita il 5 novembre, s’intitola Voyage e conterrà 10 canzoni in totale. Questa la tracklist, già ufficializzata:

1 – I Still Have Faith in You

2 – When You Danced with Me

3 – Little Things

4 – Don’t Shut Me Down

5 – Just a Notion

6 – I Can Be That Woman

7 – Keep an Eye on Dan

8 – Bumblebee

9 – No Doubt About It

10 – Ode to Freedom

Di seguito il video di I Still Have Faith in You:

ABBA Voyage: lo show dal vivo

Oltre al disco, però, è il nuovo show ad aver acceso l’entusiasmo di milioni di fan in tutto il mondo. Sarà infatti uno show unico e futuristico, in parte digitale e in parte dal vivo, frutto di un lavoro complesso messo a punto con oltre 160 telecamere e con il capture motion. Degli ologrammi che li riproducono come erano nel 1979 si uniranno a una band dal vivo di 10 elementi.

La partenza è prevista per il 27 maggio 2022 a Londra, in una nuova arena denominata ABBA Arena e creata appositamente per l’occasione. I biglietti sono in vendita dal 7 settembre. La scaletta dello spettacolo, della durata di un’ora e mezza, prevede 22 canzoni tra nuovi brani e grandi classici.

Di seguito l’audio di Don’t Shut Me Down:

