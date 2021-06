James is Back è il nuovo album di James Senese. L’artista annuncia anche il nuovo tour: le date degli eventi e dove comprare i biglietti.

Arriva un nuovo album da James Senese, intitolato James is Back. L’artista partenopeo, inoltre, ha annunciato – per la gioia dei suoi fan – l’inizio di un nuovo tour che gli permetterà di incontrare, dopo il blocco imposto dalla pandemia, nuovamente i suoi fedeli e accaniti sostenitori in diverse città d’Italia. Intanto, il sassofonista ha pubblicato anche un nuovo brano, che funge da title track del nuovo disco. Ecco dove acquistare i biglietti relativi agli eventi in programma.

James Senese, nuovo album: ecco il singolo James is Back

Si intitola James is Back, il nuovo e ventunesimo album di James Senese, del quale l’artista ha pubblicato la traccia che dà il titolo all’album. Le nuove canzoni saranno presentate nel corso del nuovo tour annunciato dal sassofonista partenopea che ritornerà a esibirsi dopo il periodo di stop per la pandemia di Coronavirus, che non ha permesso agi artisti di calcare i palchi. Ecco il video:

Ecco quanto dichiarato a Rockol dal musicista, in merito alla realizzazione del suo nuovo album: “Nella società attuale è diventato molto difficile far prevalere il bene sul male e ancora più complesso è parlare alle persone per cercare di far capire loro quella che per me è la strada giusta, quella dei sentimenti“.

E aggiunge: “Ogni persona ha un proprio Credo, non siamo tutti uguali e ognuno costruisce il proprio mondo in modo differente ma uno dei problemi principali è che vi sono persone che hanno velleità dominanti. Per realizzare questo lavoro discografico ho guardato un po’ dappertutto, per trovare una voce comune che potesse entrare nel cuore della gente. È un disco molto sofferto ma pieno d’amore“.

Il tour del sassofonista: date e dove acquistare i biglietti

Di seguito, vi elenchiamo le date del tour di Senese, alle quali potranno esserne aggiunte altre, visto che l’elenco è in continuo aggiornamento:

24/06/2021 – NAPOLI – Campania Teatro Festival (Ospite di Passione Live)

29/06/2021 – ROMA – Cavea Auditorium Parco della Musica

13/07/2021 – SANT’AGATA BOLOGNESE (BO) – Arena Estiva del Teatro Comunale Ferdinando Bibiena

18/07/2021 – URBISAGLIA (MC) – Anfiteatro Romano

22/07/2021 – CASTIGLIONE DEL LAGO (PG) – Rocca Medievale

25/07/2021 – MONTE SANT’ANGELO (FG) FestambienteSud – Scalinata Via Maraldo

31/07/2021 – FOLLONICA (GR) – Arena Le Ferriere

05/08/2021 – GALLINARO (FR) – Gallinarock

07/08/2021 – ALEZIO (LE) – Barrio Verde

12/08/2021 – LOCOROTONDO (BA) – Locus Festival

14/08/2021 – PINETO (TE) – Parco della Pace

21/08/2021 – ANCONA – Festival Adriatico Mediterraneo

09/09/2021 – CATANIA – Villa Bellini

21/12/2021 – MILANO – Teatro degli Arcimboldi.

I biglietti possono essere acquistati su TicketOne e su tutti i circuiti online e offline autorizzati alla vendita.