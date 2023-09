nuovo album dopo 8 anni

Sia torna alla musica pop dopo 8 anni: il nuovo album è Reasonable Woman, il primo singolo s’intitola Gimme Love.

L’attesa sta per finire. Dopo otto anni sta per arrivare un nuovo album pop di Sia. L’artista australiana, una delle cantautrici più apprezzate al mondo, è pronta a tornare ufficialmente nel mondo della musica con il disco Reasonable Woman (in arrivo in primavera), il suo primo vero album dai tempi di This is Acting. Ad anticipare l’uscita del nuovo lavoro è il singolo Gimme Love, primo inedito per la 47enne dal 2021.

Un ritorno a lungo attesa per una cantante che in passato ha dimostrato di poter conquistare le classifiche di tutto il mondo con canzoni del calibro di Chandelier, Cheap Thrills, The Greatest e tanti altri grandi successi anche come autrice per altri artisti.

Sia riparte dal singolo Gimme Love

Il countdown è terminato. Dal 15 settembre è in arrivo in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme streaming il nuovo brano inedito di Sia. Non che negli ultimi anni sia stata completamente ferma. Anzi, si è resa più volte protagonista anche indirettamente nel mondo della musica internazionale. Un suo album pop mancava però da otto anni, e un suo brano da più di due anni.

Sia

Anche per questo motivo l’attesa per un suo ritorno era moltissima, e Gimme Love promette di poter ricalcare i successi del passato, riportandoci in quell’universo di colori e sfumature che hanno reso Sia un’artista apprezzata in ogni angolo del globo.

Che fine aveva fatto Sia?

Non che fosse scomparsa del tutto, ovviamente. Autrice, tra le altre cose, di brani come Diamonds, interpretato da Rihanna e portato anche sul palco dell’Half Time Show del Super Bowl nel 2023, la cantautrice australiana ha scritto anche brani per Miley Cyrus ultimamente (Violet Chemistry e Muddy Feet, inseriti in Endless Summer Vacation), oltre che pezzi per altre star della musica pop, soprattutto in America.

Discograficamente la sua assenza però si era sentita, considerando che dal mondo della musica pop mancava da ben otto anni e che il suo ultimo album in studio era il disco natalizio Everyday Is Christmas, pubblicato nel 2017 e in grado di essere ascoltato con una frequenza simile a quella di All I Want for Christmas is You di Mariah Carey durante il periodo natalizio.