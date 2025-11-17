Nuovo album dei Walk in Darkness: il gothic metal italiano si evolve

I Walk in Darkness, band italiana di symphonic gothic metal, hanno annunciato l’uscita del loro nuovo album “Gods Don’t Take Calls”, prevista per il 12 dicembre 2025. In attesa del disco, hanno già rilasciato diversi singoli che i fan possono ascoltare.

Attivi dal 2015, i Walk in Darkness sono guidati da Shaman, cantautore e chitarrista, il quale svolge un ruolo cruciale nel creare la musica della band grazie alle sue composizioni visionarie e testi filosofici. La cantante Nicoletta Rosellini è l’unica a mostrarsi apertamente, fungendo da volto della band, mentre gli altri membri si esibiscono coperti da cappucci e maschere. Questo approccio sottolinea temi universali legati all’identità personale. Il loro sound combina chitarre pesanti, arrangiamenti orchestrali e una forte profondità melodica, evolvendosi nel tempo da un puro gothic metal a atmosfere sonore più varie ed emotive.

I singoli già pubblicati in anteprima dall’album includono tracce di grande impatto, con collaborazioni di artisti come Clara Sorace ed Emiliano Pasquinelli. La tracklist di “Gods Don’t Take Calls” comprende:

1. Nico Rising

2. Across The Oceans

3. No Banners No Glory (feat. Clara Sorace)

4. Chasing The Horizon (feat. Emiliano Pasquinelli)

5. Freedom

6. Mother

7. Towards Chang’an

8. You Who Dream

9. Bonus Track: Last Siren (Revisited)

La formazione della band è completata da Monk Key al basso, Arcanus alla batteria e Emiliano Pasquinelli come ospite alla voce growl.

