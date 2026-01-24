Nuovo album degli Exodus: Goliath

Gli Exodus hanno annunciato il loro dodicesimo album in studio, intitolato Goliath, in uscita il 20 marzo 2026. La band ha svelato l’imponente traccia di apertura “3111”, un singolo sinistro che colpisce con accordi dissonanti prima di lanciarsi a tutta velocità in una furia thrash senza freni. Questo brano rappresenta uno dei punti più alti dell’album e dimostra come gli Exodus continuino a espandere il proprio approccio dinamico.

L’album include dieci composizioni diverse, con brani scritti da diversi membri del gruppo e la partecipazione speciale di Peter Tägtgren e della violinista Katie Jacoby. Il frontman Rob Dukes è tornato nella band e ha registrato quello che la band definisce la performance migliore della sua carriera. Gli Exodus hanno affermato che il brano “3111” parla delle uccisioni legate al narcotraffico a Juárez e che il numero “3111” è il numero stimato di omicidi avvenuti nel solo 2010.

L’album Goliath non perde tempo a dimostrare di essere imponente quanto il suo nome, con un’introduzione minacciosa che apre “3111”. Il disco presenta anche altre tracce come “Hostis Humani Generis”, “The Changing Me” e “Promise You This”, che scatena il caos con energia esplosiva. La title track “Goliath” rallenta i tempi con linee soliste sinuose e maligne, batterie imponenti e l’inquietante lavoro d’archi di Katie Jacoby.

L’album mette in luce l’approccio sempre più dinamico della band, anche a decenni di distanza dalla loro affermazione storica. Brani come “Beyond The Event Horizon” e “2 Minutes Hate” offrono la classica dose di teatralità thrash degli Exodus, mentre un inconfondibile fascino metal anni ’90 emerge insieme alla furia ritmica del batterista Tom Hunting e del bassista Jack Gibson in tracce come “Violence Works”.

L’epico “Summon Of The God Unknown” porta il livello di pericolo al massimo, aprendo con un passaggio introduttivo malvagio per poi attraversare una sequenza variegata di riff pesanti e melodie heavy metal. La conclusiva “The Dirtiest Of The Dozen” chiude l’album su un picco di follia, mostrando gli Exodus al massimo delle loro possibilità. Il disco è stato prodotto dagli Exodus e mixato e masterizzato da Mark Lewis. La tracklist di Goliath include dieci tracce, tra cui “3111”, “Hostis Humani Generis”, “The Changing Me” e “Goliath”.