Nuovo AI Act: come orientarsi nel digitale in Europa

Il nuovo Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale aumenta la chiarezza riguardo ai ruoli e alle responsabilità nella filiera digitale. L’AI Act introduce un approccio basato sul rischio, impattando anche i professionisti tecnici che integrano soluzioni AI nei processi di edilizia e progettazione. Per orientarsi in questo nuovo contesto, ASSOBIM organizza due incontri il 17 e il 24 settembre.

Il primo incontro offrirà una panoramica sull’AI Act, analizzando la visione politica, gli obiettivi e le definizioni normative essenziali. Si discuterà dei diversi livelli di rischio legati ai sistemi di intelligenza artificiale e dei criteri per la loro classificazione. Saranno esaminati anche i divieti espressi dal regolamento e gli obblighi per i sistemi a alto e basso rischio.

Nel secondo incontro, si approfondiranno i ruoli e le responsabilità degli attori coinvolti nello sviluppo e nell’uso dei sistemi di intelligenza artificiale. Saranno analizzati i processi di compliance e governance, concludendo su meccanismi di enforcement e sulle prospettive future del regolamento.

I corsi saranno condotti dal Prof. Oreste Pollicino e dal Prof. Giovanni De Gregorio, esperti riconosciuti in diritto costituzionale e nell’ambito dell’intelligenza artificiale.

Inoltre, è stata aperta la registrazione per il BIM&DIGITAL Awards 2025, un premio dedicato all’innovazione nel settore delle costruzioni, che scade il 31 ottobre.

La partecipazione prevede crediti formativi per architetti e ingegneri, con diverse tariffe per soci e non soci di ASSOBIM. Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione.