Nuovi voli da Ancona: alla scoperta di Madrid e oltre

Falconara, nelle Marche, si prepara ad accogliere le festività con un nuovo collegamento aereo. A partire dal 19 dicembre, Volotea avvierà un volo per Madrid, con due frequenze settimanali ogni lunedì e venerdì. Questo arrivo rappresenta il terzo collegamento internazionale dall’aeroporto di Ancona, già con voli per Parigi (Orly) e Barcellona, entrambi operati due volte a settimana. Volotea offre anche collegamenti nazionali per la Sardegna, su Olbia, e per la Sicilia, su Catania, quest’ultimo servito anche da Ryanair.

Ryanair propone un ampio ventaglio di voli dall’aeroporto Raffaello Sanzio, incluse destinazioni internazionali come Bruxelles Charleroi, Cracovia, Düsseldorf e Londra Stansted. Lufthansa opera un collegamento consolidato con Monaco di Baviera, mentre Wizz Air serve Tirana in Albania.

Recentemente, grazie a un nuovo bando di continuità territoriale, è entrata in gioco la compagnia danese DAT, che collegherà lo scalo marchigiano con Roma (Fiumicino) e Milano (Linate). DAT punta a stringere accordi con altri vettori per facilitare i viaggiatori verso mercati esteri a partire dai hub romani e milanesi.

Attualmente, Ancona International Airport offre 13 destinazioni sia nazionali che internazionali. Tuttavia, è ancora in discussione il volo per Napoli (Capodichino), con l’Enac che dovrà bandire una procedura d’urgenza per trovare un vettore. Una volta risolta questa situazione, il numero di destinazioni dall’aeroporto marchigiano potrebbe aumentare, con ulteriori novità attese nel futuro.

