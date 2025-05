Nuovi Trattamenti per le Vasculiti: Cosa Sapere Oggi

In Italia sono disponibili numerosi nuovi trattamenti per le vasculiti sistemiche, malattie caratterizzate da infiammazione dei vasi sanguigni. Attualmente, il cortisone rimane la terapia iniziale comune, ma i progressi recenti includono l’impiego di farmaci che consentono di ridurre l’uso del cortisone e, in alcuni casi, di evitare i farmaci immunosoppressori che possono avere effetti collaterali significativi. Questa situazione è stata commentata da Giacomo Emmi, professore di Medicina interna all’Università di Trieste, durante il 6° Euvas Vasculitis Course, un importante incontro con oltre 400 esperti europei.

Le vasculiti sistemiche si dividono in gruppi in base alla grandezza dei vasi coinvolti. Tra le vasculiti di piccolo calibro ci sono quelle Anca-associate e la granulomatosi eosinofila con poliangite (Egpa). Altre, come l’arterite gigantocellulare e l’arterite di Takayasu, colpiscono vasi più grandi. È emersa anche una nuova categoria di vasculiti, quelle monogeniche, legate a mutazioni genetiche, riconosciute di recente.

Le terapie più innovative per le vasculiti Anca-associate includono inibitori del complemento, efficaci nella poliangite microscopica e nella granulomatosi con poliangite. Sono disponibili anche farmaci che bloccano l’interleuchina-5, cruciale per la sopravvivenza degli eosinofili nel processo infiammatorio. Inoltre, i Jak inibitori, già utilizzati per l’artrite reumatoide, si stanno dimostrando promettenti. Sebbene l’accessibilità possa variare a livello regionale, l’Italia dispone di risorse avanzate per il trattamento di queste malattie.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com