Nuovi ruoli nella finale di Ballando: “Ospiti vip in una veste speciale”

Stasera andrà in onda la finale di Ballando con le Stelle e oltre alla gara per la vittoria, ci saranno delle novità. Milly Carlucci ha annunciato che scenderanno in pista dei vip (Alessandro Siani e Cristiana Capotondi) in nuovi ruoli: quelli di non ballerini per una notte. Oltre ai non ballerini però ci sarà anche Alberto Angela, che passerà per salutare i concorrenti.

Finale di Ballando con le Stelle, nuovi ruoli e ospiti.

Ieri pomeriggio Milly a La Volta Buona ha svelato le novità della finale di Ballando: “Dovete aspettarvi tante cose belle e delle situazioni mai viste. Poi ci saranno tante sorprese, ospiti e nuovi ruoli. In questa ultima puntata arriveranno Alberto Angela e poi inaugurano la novità di non ballerini per una notte Alessandro Siani e Cristiana Capotondi. Insomma, sarà una serata speciale. Vedrete cosa succederà in puntata, perché è una cosa nuovissima. Una piccola sorpresa per tutti voi. Chi alzerà la coppa domani sera? Poi tutti insieme festeggeremo il Natale. Intanto sbizzarritevi nelle previsioni di vittoria. Chi più ne ha, più ne metta. Chi lo sa chi trionferà. Tra i sette finalisti ricordo che c’è anche Rosanna Lambertucci, che è tornata in gara con un meno 20. Il suo ritorno aveva un prezzo“.

Qualche dettaglio in più la Carlucci l’ha dato da Matano a La Vita in Diretta: “Oltre alla nostra emozionante finale con il nostro amato cast, avremo delle belle sorprese. Avremo Alessandro Siani con Cristiana Capotondi, che saranno i primi non ballerini per una notte. Di cosa si tratta? La loro sfida sarà quella di riuscire a resistere alla tentazione di ballare. Ce la faranno? Visto che non devono accumulare il tesoretto che non c’è. Ma non è finita qui. Perché arriverà anche il nostro adorato Alberto Angela. Quindi avremo una sfilata di amici che vengono a fare festa con noi per chiudere questa splendida edizione. Però ci sarai anche tu Alberto, anche se non dovrai dare il tesoretto. Ma con la tua saggezza darai le opinioni su quello che vedrai in pista“.

