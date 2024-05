Nuovi pronostici Eurovision dopo le proteste: chi vince? La classifica

A Malmo nelle ultime 24 ore è successo di tutto, tra investigazioni per presunti scontri fisici (che avrebbero coinvolto Joss Klein, il cantante dei Paesi Bassi), proteste contro Israele, fischi per la cantante israeliana e critiche per l’Italia dopo i voti mostrati dalla Rai in diretta. In tutto questo caos sono arrivati i ‘nuovi pronostici Eurovision Song Contest 2024’ e sono cambiate diverse posizioni.

Le cose non si mettono bene per la nostra Angelina Mango. L’Italia che ieri era scesa dalla quinta alla sesta posizione della classifica dei bookmaker, oggi è scivolata all’ottava, mentre la Francia è salita dalla settima alla quarta e i Paesi Bassi (che potrebbero essere squalificati) sono saliti dall’ottava alla quarta. Dopo la seconda semifinale Eden Golan con la sua Hurricane è passata dal settimo posto al secondo gradino del podio e adesso Israele tallona Baby Lasagna della Croazia e potrebbe davvero ambire alla vittoria. Questi nuovi pronostici Eurovision sono peggiori del previsto, ad ogni aggiornamento sono sempre più horror. Vedere Angelina Mango (con quella che è indubbiamente tra le più belle performance degli ultimi anni) fuori dalla top 3 fa male, è davvero ingiusto.

Odds po wieściach z Malmo. Izrael powinien zostać niedopuszczony do Eurowizji, czemu? Czym oni się różnią od Rosji?

To co robią dziennikarze itp izraelscy na zapleczu jest chore.

Jesli Joost i Marina zostaną wykluczeni to trzeba zbojkotować Eurowizję. Dziękuję#Eurovision2024 pic.twitter.com/WtHvZcnE1w — skitek (@skitek123) May 10, 2024

Nuovi pronostici Eurovision: la classifica secondo gli scommettitori.

1 Croazia Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim

2 Israele Eden Golan – Hurricane

3 Svizzera Nemo – The Code

4 Francia Slimane – Mon amour

5 Irlanda Bambie Thug – Doomsday Blue

6 Ucraina a. alyona & J. Heil – Teresa & Maria

7 Paesi Bassi Joost Klein – Europapa

8 Italia Angelina Mango – La noia

9 Grecia Marina Satti – Zari

10 Finlandia Windows95man – No Rules!

11 Regno Unito Olly Alexander – Dizzy

12 Svezia Marcus & Martinus – Unforgettable

13 Norvegia Gåte – Ulveham

14 Armenia Ladaniva – Jako

15 Lituania Silvester Belt – Luktelk

16 Austria Kaleen – We Will Rave​

17 Georgia Nutsa Buzaladze – Firefighter

18 Spagna Nebulossa – Zorra

19 Cipro Silia Kapsis – Liar

20 Estonia 5miinust & Puuluup – (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi

21 Germania Isaak – Always on the Run

22 Slovenia Raiven – Veronika

23 Portogallo Iolanda – Grito

24 Lussemburgo Tali – Fighter

24 Serbia Teya Dora – Ramonda

26 Lettonia Dons – Hollow