Nuovi problemi per il padre di Britney: “Uscito dalla clinica, tensione tra le sorelle Spears”

Secondo i media americani negli ultimi mesi Britney Spears avrebbe accettato di parlare con la madre e la sorella per provare a ricucire i rapporti rovinati negli anni. Nemmeno il tempo di chiarirsi che tra le due sorelle è tornata ad esserci maretta e tutto per nuovi problemi causati dal padre. Stando alla ricostruzione del Daily Mail Jamie Spears quest’estate sarebbe stato in una clinica di riabilitazione per alcolisti. L’uomo è uscito da poco e pare che adesso si trovi a casa della figlia minore (che era occupata a Ballando con le Stelle USA) a prendersi cura delle due nipoti. Il fatto che Jamie Lynn abbia accolto a casa sua il padre e gli abbia permesso di fare da babysitter alle figlie avrebbe mandato su tutte le furie Britney, che continua a non voler nemmeno sentir parlare del padre.

In tutta questa storia però ricordiamoci che quest’uomo per 13 anni è stato il tutore legale di Britney. Jamie era il ‘padrone’ della vita della figlia, gestiva i suoi soldi, decideva chi poteva vedere, quanto doveva lavorare e se necessitava di cure. Jamie, un uomo con problemi alcolismo così gravi da finire in rehab.



🚨| Jamie Spears è uscito da poco dal rehab per il suo alcolismo, ma è ritornato a bere fin da subito. Attualmente vive da Jamie Lynn, e Britney è furiosa e si sente tradita, ancora una volta, dai fratelli che lo accudiscono nonostante quello che le ha fatto durante la tutela. pic.twitter.com/Exd7YkX1Mp — Britney Spears News Italia ꕥ (@BSNewsItalia) October 4, 2023

