Nuovi posti letto per la salute mentale dei giovani in Toscana

La salute mentale dei giovani è un tema di crescente attenzione, considerata l’aumento delle crisi psichiatriche in questa fascia di popolazione. Per far fronte a questa problematica, l’ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena attiverà, a partire dal 1° agosto, cinque posti letto dedicati a un nuovo Centro clinico per la valutazione e l’assistenza breve di giovani tra i 16 e i 24 anni.

L’iniziativa è stata annunciata dal professor Andrea Fagiolini, direttore della Psichiatria dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, in presenza di Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, e Simone Bezzini, assessore regionale al Diritto alla salute. Giani ha sottolineato l’importanza di questo potenziamento, che mira a offrire interventi mirati a una fascia di età particolarmente vulnerabile, soprattutto dopo le difficoltà emerse durante la pandemia.

Bezzini ha aggiunto che il rafforzamento della rete pubblica di salute mentale è una priorità e ha evidenziato l’importanza di un approccio personalizzato. I nuovi spazi saranno dedicati a giovani in una fase cruciale della loro vita, dove l’accesso a cure adeguate può influire notevolmente sulla qualità della vita futura.

La gestione clinica sarà effettuata dalla Unità Operativa Complessa di Psichiatria, in collaborazione con i servizi di Neuropsichiatria infantile e Psichiatria per adulti, con l’obiettivo di garantire continuità assistenziale e interventi specialistici. Nei prossimi mesi, è previsto un incremento dei posti di Day hospital per i giovani adulti, contribuendo così a un modello di cura integrato e innovativo. Questo progetto rappresenta un passo fondamentale per migliorare la salute mentale dei giovani nel territorio.