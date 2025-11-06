Nuovi pedali SRM X Q36.5: innovazione per il ciclismo italiano

A cena si incontrano due esperti del ciclismo: Luigi Bergamo, fondatore di Q36.5, e Ulrich Schoberer, inventore del misuratore di potenza SRM. Entrambi hanno rivoluzionato il mondo della bicicletta, mettendo in luce l’importanza di innovare in un settore spesso ancorato alle tradizioni.

Le loro ultime creazioni sono i nuovi pedali SRM X Q36.5, che rappresentano un’evoluzione rispetto ai modelli precedenti, come Time TBT, Speedplay e Ekoi PW8. La novità principale? La tacchetta è posizionata all’interno del pedale, riducendo l’interfaccia tra ciclista e bicicletta, quindi il contatto è più diretto e stabile.

I primi dettagli rivelati mostrano un design iniziato con uno schizzo su un tovagliolo, puntando a un stack ultra basso che riduce la distanza tra asse del pedale e suola della scarpa. Questo abbassamento di 6 mm aumenta anche la superficie di appoggio. La tacchetta è incredibilmente sottile e offre diverse libertà angolari in tre versioni.

Inoltre, la scarpa Q36.5 Unique Pro, con un foro aggiuntivo, mira a garantire una connessione più diretta tra ciclista e bici, superando alcuni limiti degli standard esistenti.

I pedali SRM X Q36.5, previsti per il lancio a marzo del prossimo anno, intendono semplificare l’esperienza del ciclista. Tuttavia, rimangono interrogativi sul loro funzionamento e sulle interazioni con altri produttori di calzature. Schoberer conferma che i pedali non avranno un misuratore di potenza integrato, preferendo una soluzione più efficace, come i sensori montati sulla guarnitura.