Nuovi ospiti di Sanremo 2024, l’annuncio: “Ci saranno loro in esclusiva”

Non solo Giovanni Allevi, Russell Crowe e Roberto Bolle, ieri sono stati annunciati dei nuovi ospiti per il Festival di Sanremo 2024. Gabriele Parpiglia durante la trasmissione di Rtl 102.5, Password, ha rivelato che gli attori di Mare Fuori torneranno in esclusiva sul palco del Teatro Ariston.

nota critica sull’ospitata del cast di Mare Fuori per la seconda volta al festival di #Sanremo2024 : che obbiettivo hanno? oramai è esploso, è pubblicizzato ovunque. perché ricordare sul palcoscenico di sanremo l’uscita della quarta stagione? — Eleonora 🌈 (@eleonorape_) January 27, 2024

Nuovi ospiti a Sanremo 2024: arriva anche il cast di Mare Fuori.

“La notizia riguarda il nuovo Festival di Sanremo, parlo di nuovi ospiti. Posso dire che Sanremo ospiterà in esclusiva, nuovamente, il cast di Mare Fuori. Come era già successo lo scorso anno, i protagonisti torneranno. I ragazzi di Mare Fuori alla luce dell’uscita della nuova stagione su Rai Play non possono rilasciare interviste ufficiali proprio perché saranno a Teatro Ariston a febbraio. Poi ho una seconda notizia, sempre Mare Fuori e ancora Sanremo. Parliamo però di Geolier, che è uno dei big in gara quest’anno e candidati papabili al podio. Lui ha scelto i protagonisti del video musicale del suo pezzo, ha scelto Rosa Ricci, Maria Esposito e Pino o Pazzo, ovvero Artem”.

Tanti complimenti ad Amadeus per i cast stellari che ha messo insieme in questi 5 anni, ma in fatto di ospiti si vede che il budget è stato ridotto all’osso. Bei tempi quelli di Madonna, Britney Spears, Elton John, Diana Ross, Celine Dion i Queen e Whitney Houston.

Festival di Sanremo 2024: le star delle cinque serate.

Marco Mengoni, vincitore di Sanremo 2023, sarà il super guest musicale della prima serata, oltre che co-conduttore.

Giovanni Allevi tornerà a esibirsi dal vivo, dopo oltre due anni, durante la seconda serata di mercoledì 7 febbraio e nella stessa sera Giorgia festeggerà i 30 anni di “E poi”.

Russell Crowe sarà sul palco dell’Ariston con la sua band giovedì 8 febbraio. Nella stessa sera, Eros Ramazzotti festeggerà i 40 anni di “Terra promessa”

Roberto Bolle sarà accolto al Festival nella serata finale di sabato 10 febbraio e nella stessa sera Gigliola Cinquetti festeggerà i 60 anni di “Non ho l’età”.

Gli artisti sulla nave Costa Smeralda

martedì 6 febbraio: Tedua

mercoledì 7 febbraio: Bob Sinclar

giovedì 8 febbraio: Bresh

venerdì 9 febbraio: Gigi D’Agostino

sabato 10 febbraio: Tedua

Gli artisti in piazza Colombo

martedì 6 febbraio: Lazza

mercoledì 7 febbraio: Rosa Chemical

giovedì 8 febbraio: Paola & Chiara

venerdì 9 febbraio: Arisa

sabato 10 febbraio: Tananai