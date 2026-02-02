Nuovi orari ricevimento Ufficio Tutela Animali Alessandria

Il Comune di Alessandria comunica i nuovi orari di ricevimento per due uffici che si occupano anche di temi legati agli animali. L’Ufficio Igiene e Sanità Pubblica riceve il pubblico senza appuntamento ogni martedì dalle 14:30 alle 16:30 e ogni mercoledì dalle 12:00 alle 13:30. L’ufficio tratta anche questioni igienico-sanitarie. Per informazioni è possibile scrivere a [email protected].

Diversamente, l’Ufficio per la Tutela Animali riceve esclusivamente su appuntamento. Per fissare un incontro è necessario contattare telefonicamente il numero 0131/515249 oppure scrivere all’indirizzo email [email protected]. Gli aggiornamenti riguardano quindi le modalità e gli orari di accesso a questi servizi comunali.