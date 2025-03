Nuovi occhi per un fratello e una sorella nati senza iride

Due fratelli, di 17 e 24 anni, affetti da Aniridia congenita, una rara malattia genetica che provoca l’assenza di iride, sono stati sottoposti a un innovativo intervento chirurgico all’ospedale Molinette di Torino. Questa condizione, ereditata dalla madre, comportava gravi problemi visivi, tra cui cataratta e glaucoma, rischiando di compromettere irreversibilmente la loro vista.

Il dottor Michele Reibaldi e il suo team hanno deciso di operare entrambi i fratelli nello stesso giorno, eseguendo un intervento complesso per affrontare le patologie oculari associate. L’aniridia congenita colpisce circa 1 persona su 80.000 e si manifesta con vari gradi di ipoplasia dell’iride, causando ipersensibilità alla luce, riduzione della vista e altre complicazioni oculari.

Durante l’intervento, i medici hanno trattato il glaucoma impiantando un dispositivo mininvasivo per ridurre la pressione oculare, rimosso la cataratta giovanile con l’impianto di un cristallino artificiale e infine inserito un’iride artificiale. Questa procedura non solo ha permesso ai fratelli di recuperare la vista, ma ha anche conferito loro un nuovo aspetto, poiché hanno potuto scegliere il colore dei propri occhi—verde per il fratello e marrone scuro per la sorella—un aspetto simbolico del cambiamento nella loro vita.

Dopo l’operazione, entrambi hanno sperimentato un notevole miglioramento della visione e ora hanno una concreta possibilità di preservare la vista in futuro, potendo finalmente vedere il mondo con occhi nuovi.