Nuovi loghi e competizioni nella Serie A Women 2025-26

Il rinnovamento della Serie A Femminile prosegue con la svelamento dei loghi delle competizioni per la stagione 2025-26. Durante il recente evento ‘Frecciarossa Game On – Women in Sport’ a Roma, sono stati presentati i nuovi marchi che accompagneranno il campionato.

La stagione prenderà avvio il 22 agosto con la Serie A Women’s Cup, che vedrà in campo le sfide Ternana Women-Roma e Genoa-Inter, oltre all’atteso incontro tra Parma e Juventus allo stadio ‘Ennio Tardini’. A seguire, la Coppa Italia Women avrà il suo logo contraddistinto dal colore rosso, con il torneo che si svolgerà nella settimana successiva.

Il design del logo è improntato sulla lettera “W”, simbolo di passione e dinamismo, elementi chiave che caratterizzeranno il campionato femminile. La Supercoppa Women, che metterà di fronte Roma e Juventus tra il 10 e l’11 gennaio, presenterà un logo con tonalità di viola, in linea con il nuovo marchio, affiancato dal verde acqua.

Infine, il campionato Primavera 1 Women, che inizierà il 21 settembre, avrà un logo di colore arancione. Questa competizione rappresenta il futuro del calcio femminile in Italia, offrendo una piattaforma per le giovani promesse che hanno già ottenuto risultati significativi nelle nazionali giovanili, raggiungendo due semifinali agli Europei Under 19 e Under 17, oltre a qualificazioni per i Mondiali.