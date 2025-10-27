16.6 C
Nuovi Lea in Italia: Screening e cure per malattie croniche

La Conferenza Stato-Regioni ha approvato nuovi Livelli Essenziali di Assistenza (Lea), aggiornando le cure, le prestazioni e i servizi offerti gratuitamente o a pagamento tramite ticket. Tra le novità ci sono screening per tumori ereditari, test neonatali per otto nuove malattie e prestazioni per i disturbi dell’alimentazione.

Sebbene l’accordo rappresenti un passo avanti, la sfida rimane per le Regioni in piano di rientro, come il Molise, a garantire l’effettività dei Lea con risorse limitate. Le Regioni hanno acconsentito a eliminare prestazioni obsolete e migliorare l’appropriatezza delle cure, mirando a razionalizzare le prescrizioni per ridurre i costi del Servizio Sanitario Nazionale.

Il primo decreto approvato introduce la terapia psicoeducazionale per disturbi dell’alimentazione, con opzioni di sedute individuali e di gruppo. Si aggiungono tre nuove malattie croniche esenti dai costi: sindrome fibromialgica, idrosadenite cronica suppurativa e malattia polmonare da micobatteri non tubercolari. Sono previste anche prestazioni specialistiche per il monitoraggio della gravidanza fisiologica.

Il secondo provvedimento riguarda l’aggiornamento delle malattie rare esenti dai costi e il miglioramento delle prestazioni di assistenza termale. Tra le novità, rientra lo screening neonatale per otto malattie genetiche rare, tra cui l’Atrofia Muscolare Spinale e le Immunodeficienze combinate gravi.

Una novità significativa è l’attivazione della sorveglianza per le donne a rischio genetico di tumori alla mammella e all’ovaio, comprendente test genetici e screening regolari. Si prevede che oltre 10mila donne all’anno beneficeranno di queste prestazioni.

Infine, è stato approvato un nuovo Piano per la cronicità che include tre patologie: obesità, endometriosi e epilessia, colpendo circa 10 milioni di persone. È previsto un impatto economico per i nuovi Lea stimato in circa 150 milioni di euro all’anno.

