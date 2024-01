Nuovi ingressi al Grande Fratello: un influencer contattato per entrare

Non solo Sergio D’Ottavi, Stefano Miele, Federico Massaro e Monia La Ferrera, al Grande Fratello pare che ci saranno dei nuovi ingressi nelle prossime settimane. Alfonso Signorini effettivamente tra novembre e dicembre aveva avvertito che la macchina del GF non si sarebbe fermata mai e che la porta rossa si sarebbe aperte più volte e pare che sarà proprio così.

Nuovi ingressi al Grande Fratello, parla un influencer.

Poche ore fa Lapo Senshu (117.000 follower su TikTo e 21.000 su Instagram) ha pubblicato nelle sue storie Instagram – come ha fatto notare Blog tv italiana – la presunta mail che avrebbe ricevuto dalla produzione del Grande Fratello. Stando a quello che si legge nello screen pubblicato dall’influencer, la redazione del reality gli avrebbe rivelato che gli autori stanno cercando nuove storie da raccontare e che sarebbero interessati a parlare con lui, che però a giudicare dal suo sarcasmo difficilmente farà il provino (ce ne faremo tutti una ragione).

E se per questi nuovi ingressi la produzione è davvero interessata ai personaggi del web, speriamo che diano un occhio anche a…





Alfonso Signorini: “Il Grande Fratello è lo specchio della nostra società”.

Rispondendo ad una lettrice di Chi, Alfonso Signorini ha fatto una sua particolare riflessione sul Grande Fratello e la mancanza di empatia dimostrata da alcuni gieffini dopo il lutto che ha colpito Beatrice Luzzi: “Cara Isabella, lo ripeto spesso. La casa del Grande fratello è lo specchio della società in cui viviamo. Una società nella quale, se non in casi limite, non possiamo liberarci di tutti quelli di cui faremmo volentieri a meno. Come lei sa, mi sono rattristito anche pubblicamente per non aver visto da parte di alcuni inquilini (non di tutti e va detto) la minima sensibilità verso una persona che ha vissuto con loro, in stretta intimità, ben quattro mesi. Non so quali siano le cause di questa scarsa empatia: la giovane età, il Covid che ci ha isolati sempre di più, l’immaturità. Non lo so. Ma me ne rattristo. Profondamente. Un caro saluto!”