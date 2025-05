Nuovi indizi sull’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco

L’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco, ha già un colpevole riconosciuto: Alberto Stasi, ex fidanzato della vittima. Tuttavia, la procura di Pavia ha avviato una nuova indagine che coinvolge Andrea Sempio. Per riaprire il caso, le autorità cercano non solo prove come tracce di DNA, ma anche un movente, probabilmente legato alla cerchia di amici di Chiara e degli indagati.

Il 16 maggio, durante un’udienza probatoria, il gip ha ordinato il prelievo di campioni di DNA da diversi individui che frequentavano la casa dei Poggi. Tra questi, le gemelle Cappa, amici di Stasi e altri ragazzi legati ai Poggi. Nessuno di loro è attualmente indagato. Anche tre investigatori e un medico legale che entrarono nella scena del crimine senza guanti verranno analizzati.

Parallelamente, è in corso l’indagine sull’arma del delitto, mai ritrovata. Oggetti tra cui un attizzatoio e una mazzetta sono stati recuperati dal canale di Tromello. Questa mazzetta potrebbe essere collegata a un oggetto mancante dalla casa di Chiara.

La nuova indagine potrebbe far luce su un rifiuto da parte di Chiara, che avrebbe potuto scatenare il delitto, oppure su una situazione avversa che avrebbe giustificato l’omicidio per evitare la sua testimonianza su fatti compromettenti.

Le analisi del DNA sono fondamentali per confermare o smentire le ipotesi degli inquirenti, mentre la ricerca di un “Ignoto 2”, un secondo uomo presente la mattina dell’omicidio, continua.

Fonte: www.virgilio.it