Nuovi film e serie da non perdere su Prime Video questo weekend

Questo weekend, molti abbonati a Prime Video potranno gustarsi il film «È colpa Nostra?», il capitolo finale della trilogia di Culpables. Per chi non lo guarderà, ci sono diverse nuove proposte da scoprire.

Tra le novità spiccano l’horror «Die Alone» e il thriller «Boneyard». «Die Alone» racconta di un giovane con amnesia che, perso in un mondo dominato dalla natura e da misteriose creature, si unisce a un eccentrico survivalista per ritrovare la sua fidanzata scomparsa. Il film sarà disponibile dal 12 ottobre.

«Boneyard – Il caso oscuro», in uscita il 15 ottobre, segue il capo della polizia Carter e l’agente dell’FBI Petrovick mentre indagano su un serial killer legato agli omicidi “boneyard”, intrappolati in una rete di intrighi dove nessuno è al sicuro.

Il 16 ottobre debutterà «È colpa Nostra?», che esplora la difficile riunione tra Noah e Nick, ex fidanzati ora alle prese con rancori e opportunità di perdono, sullo sfondo del matrimonio di Jenna e Lion.

Tra le serie TV, il 15 ottobre esce il penultimo episodio di «Gen V 2», in cui si affrontano tematiche di condotta e rispetto nella vita universitaria, con un richiamo esplicito al nonnismo.

Il 13 ottobre arriva anche la celebre sitcom «Will & Grace», che presenta le disavventure di una designer e un avvocato in cerca dell’amore, nonostante le barricate della loro sessualità.

Infine, tra i contenuti in scadenza, ricordiamo «Lara Croft Tomb Raider: La culla della vita» e «The Interpreter», entrambi con storie avvincenti che mescolano azione e intrighi internazionali, e la miniserie comedy britannica «Truth Seekers», che esplora il paranormale. Buon weekend di streaming!