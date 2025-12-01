Nuovi film Disney in arrivo in Italia

In occasione della 48ª edizione delle Giornate Professionali di Cinema di Sorrento, Disney Italia ha presentato le novità in arrivo nelle sale italiane. L’evento si è aperto con uno speciale video dedicato ad Avatar: Fuoco e Cenere, girato sul vulcano di Stromboli con un suggestivo video mapping aereo ispirato all’universo di Pandora.

James Cameron riporta il pubblico a Pandora con una nuova avventura che segue Jake, Neytiri e la famiglia Sully alle prese con nuove minacce e alleanze. La nuova avventura di Avatar uscirà il 17 dicembre 2025.

Inoltre, sono state annunciate altre uscite come Send Help, che racconta la storia di due ex rivali naufraghi su un’isola deserta, in uscita il 29 gennaio 2026, e Rental Family – Nelle vite degli altri, che segue un attore americano che trova un lavoro inatteso come membro di “famiglie a noleggio” per clienti giapponesi, in uscita il 19 febbraio 2026.

Altre uscite previste sono Jumpers – Un salto tra gli animali, che segue una ragazza che utilizza una tecnologia rivoluzionaria per comunicare con gli animali, in uscita il 5 marzo 2026, e Il testamento di Ann Lee, che racconta la vera storia di Ann Lee, carismatica fondatrice degli Shakers, in uscita il 12 marzo 2026.

Sono state annunciate anche Ella McCay perfettamente imperfetta, una commedia che segue una giovane idealista divisa tra famiglia e carriera, in uscita il 19 marzo 2026, e Dog Stars – Guidati dalle stelle, che segue un uomo che trova conforto nel profondo legame con il suo cane dopo la perdita della moglie, in uscita il 26 marzo 2026.

Altre uscite previste sono l’ultima battuta?, che segue due ex coniugi che affrontano divorzi, figli e nuove identità, in uscita il 2 aprile 2026, e Finché morte non ci separi 2, in uscita il 9 aprile 2026.

Sono state annunciate anche Il diavolo veste Prada 2, che segue il mondo di Runway tra nuove sfide editoriali e volti inediti, in uscita il 29 aprile 2026, e Star Wars: The Mandalorian and Grogu, che segue Din Djarin e Grogu in una nuova missione per la Nuova Repubblica, in uscita il 20 maggio 2026.

Altre uscite previste sono Toy Story 5, che segue l’arrivo del nuovo personaggio Lilypad, un tablet high-tech a forma di rana, in uscita a giugno 2026, e Oceania (live action), che segue Vaiana in un viaggio epico oltre la barriera corallina al fianco del semidio Maui, in uscita il 19 agosto 2026.

Infine, sono state annunciate altre uscite per la seconda metà del 2026, tra cui Avengers: Doomsday, Avengers: Secret Wars, Gli Incredibili 3, Gatto, Hexed, Frozen 3, Ice Age: Boiling Point, Bluey, I Simpson e Star Wars: Starfighter.