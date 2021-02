MENTRE procede, anche se non speditamente come vorremmo, la campagna vaccinale contro Covid, diversi gruppi di ricerca nel mondo stanno lavorando ad una cura possibile per chi si ammala, specialmente se si tratta di soggetti fragili come gli anziani e se la malattia si manifesta in forma grave: un potenziale balzo in avanti potrebbe arrivare da un sistema di intelligenza artificiale, in grado di scovare rapidamente nuovi potenziali farmaci contro l’infezione da Sars-Cov-2, tra quelli già in uso clinico con altre indicazioni terapeutiche.

A metterlo a punto è stato un team di biologi computazionali tra Harvard University e Massachussetts Institute of Technology a Boston in un lavoro pubblicato sulla rivista Nature Communications.

Il software ha già indicato tre potenziali farmaci da testare contro l’infezione, che potrebbero andare particolarmente bene per pazienti Covid anziani. Il lavoro è stato coordinato da Caroline Uhler.

Quando compare una nuova malattia, prima di trovare farmaci specifici in grado di fermarla, l’opzione di emergenza è utilizzare medicine già presenti sul mercato, ma utilizzate per latre patologie. Ciò consente di accorciare molto i tempi delle sperimentazioni cliniche, perché il fatto che il farmaco sia già in uso ne garantisce la sicurezza e si può passare direttamente a testarne l’efficacia per la nuova malattia, in questo caso il Covid.

“Per sviluppare un nuovo farmaco ci vuole un’eternità – spiega Uhler – l’unico espediente a nostra disposizione è utilizzare medicine già esistenti”.

Quando ha avuto inizio la pandemia di Covid-19, all’inizio del 2020, abbiamo compreso subito che stavamo affrontando una nuova malattia e che servivano soluzioni urgenti, sottolinea Uhler. Il primo tentativo è stato quello di utilizzare Retinavir, sviluppato per trattare l’HIV, e l‘idrossiclorochina derivata dalla clorochina, una sostanza per il trattamento della malaria. Le sperimentazioni condotte nell’ambito degli studi multicentrici “Solidarity” (promosso dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e Recovery hanno concluso che alcuni dei trattamenti testati hanno avuto un effetto minimo o nullo sulla mortalità complessiva e sulla durata del ricovero nei pazienti Covid. Quindi non ci sono ad oggi quasi trattamenti efficaci specifici contro Covid. Resta ancora da trovare il farmaco giusto, soprattutto per i casi più gravi e i pazienti anziani, visto che l’età è uno dei principali fattori di rischio per lo sviluppo della malattia in forma grave.

Una soluzione più rapida potrebbe dunque venire dall’intelligenza artificiale, in grado di scovare in pochissimo tempo – in modo automatizzato – dei possibili farmaci da testare contro il Coronavirus. Gli scienziati Usa hanno innanzitutto selezionato una lista di farmaci potenziali da testare, usando un sistema di reti neurali (chiamato autoencoder) che passano al setaccio enormi database per portare alla luce farmaci che modifichino l’attività genica in modo tale da contrastare gli effetti dell’infezione da Sars-Cov-2.

In seguito i ricercatori hanno ulteriormente accorciato la lista di farmaci potenziali focalizzandosi su specifici geni noti per essere attivati nelle cellule polmonari in corso di infezione da SARS-CoV-2 e anche i geni attivi nelle cellule polmonari degli individui anziani. In questo modo i ricercatori hanno individuato il profilo di attivazione genica preciso da contrastare per combattere il Covid-19, specialmente negli anziani.

Negli esperimenti svolti finora gli esperti grazie all’intelligenza artificiale hanno identificato come bersaglio potenziale il gene “RIPK1” e alcuni farmaci che hanno proprio RIPK1 come bersaglio d’azione. Alcuni sono dei farmaci oncologici. Altri farmaci identificati sono la ribavirina e il quinapril, che, a conferma del buon funzionamento della piattaforma da loro sviluppata, sono già in sperimentazione clinica contro il Covid-19.

Uhler sta pianificando di condividere i propri risultati con alcune compagnie farmaceutiche, ma sottolinea che prima che i farmaci scoperti siano usati su pazienti Covid-19, serviranno comunque dei trial clinici per verificarne l’efficacia.