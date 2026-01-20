Nuovi farmaci approvati in Europa

I farmaci oncologici, per le malattie endocrinologiche, del metabolismo, neurologiche, immunologiche, malattie infettive e del sistema cardiometabolico rappresentano aree di grande innovazione. L’EMA, l’agenzia regolatoria europea, ha approvato 104 nuovi farmaci in 12 mesi, che tracciano la mappa dell’innovazione delle cure in Europa.

Il 40% dei medicinali approvati sono biosimilari, un numero record. Il comitato per i medicinali per uso umano dell’Agenzia europea ha raccomandato 38 nuove sostanze attive, 16 farmaci orfani, 4 terapie avanzate e 41 biosimilari. Ci sono anche 10 generici e 6 medicinali inseriti nel programma PRIME, dedicato a terapie che rispondono a bisogni clinici non soddisfatti.

Tra i farmaci approvati ci sono una terapia genica per la sindrome di Wiskott-Aldrich e una terapia genica per curare le ferite nei pazienti affetti da epidermolisi bollosa distrofica. Ci sono anche pareri positivi per tre medicinali destinati all’uso in Paesi extra-UE, tra cui un medicinale per la profilassi pre-esposizione contro il rischio di contagio da Hiv.

L’oncologia è l’area più attiva nell’innovazione, con nuove molecole come CAR-T per la leucemia linfoblastica acuta B refrattaria o recidivata. Seguono l’endocrinologia e il metabolismo, l’immunologia, la reumatologia e i trapianti. In neurologia, arrivano molecole per l’Alzheimer precoce e per la distrofia muscolare di Duchenne. L’area cardiometabolica è strategica e integra cuore, diabete, obesità e metabolismo.